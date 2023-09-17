Росіяни розуміють, що ЗСУ скоро подолають другу лінію оборони: зведення з фронту від Світана

В окупантів простежується паніка на Півдні України. Вони намагаються хаотично перекидати сили з різних напрямків на укріплення цього плацдарму.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів, що це не приносить окупантам ніяких дивідендів. Раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку ворог зосередив 52 тисячі окупантів.

До теми Шлях до Токмака через укріплення і міни: чим важливе село Роботине, яке звільнили ЗСУ

Що відбувається на Півдні

Світан зазначив, що росіяни прогнозують, що ЗСУ незабаром подолають другу лінію оборони. Цілком можливо, що наші війська зможуть узяти в оточення вороже угрупування на східному фланзі Вербового. Саме туди спрямований наш рух.



Ситуація на Півдні / Скриншот Deep State Map

Тим самим ми можемо звільнити західний фланг на цьому плацдармі. Потім ЗСУ потрібно буде дійти до залізниці в Токмаку. Так наші війська зможуть перерізати одну з найголовніших транспортних логістичних артерій росіян на Півдні.

Які перспективи на Бахмутському напрямку

Після деокупації Андріївки ЗСУ отримали реальні шанси заходити в Бахмут з півдня. Треба стежити за тим, як будуть розвиватись події на фронті, але орієнтовно в жовтні наші війська вже можуть бути у південній частині міста й там розпочнуться бої.



Ситуація на Бахмутському напрямку / Скриншот Deep State Map

Росіяни хаотично перекидають війська з цього плацдарму на Південь, потім повертають назад тощо. Такі їхні дії призводять до того, що фронт просідає, і ЗСУ мають можливість атакувати та прориватися в різних точках, а не лише концентруватись на одній.

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

Хто атакував Орловську область і Москву

У ніч з 16 на 17 вересня над Росією знову літали безпілотники. Окупанти скаржились, що постраждала нафтобаза під Москвою. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що треба з'ясувати, хто запускає ці БпЛА. Це може бути робота ГУР або ж російських партизанів.

Їх нині на території Росії стало більше. А нафтобази, нафтозаводи, паливоприймачі – це легітимні військові цілі. Паливо – це "кров" армії, без неї вона засихає. У нас є свої помічники на території Росії, це очевидно. Вони також прагнуть звільнитись з-під путінського гніту.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини