"Винна влада, ми прості смертні": у мережі показали, як ЗСУ спілкуються з жителями Курщини

У зайнятій українськими військовими Суджі залишаються місцеві жителі. У мережі з'явилися відео, на яких наші захисники спілкуються з курчанами.

Покинуті російською владою напризволяще жителі Курської області змушені дбати про себе самі. Люди грабують магазини у пошуках їжі та води.

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"Це влада винна у всьому"

Так, на одному з оприлюднених відео український військовий зустрічає двох місцевих жительок. Жінки скаржаться, що у них немає чого їсти. Воїн цікавиться, чи українці їх не ображають, на що одна з курчанок відповідає, що ні, і пригадує, що колись усі дружно жили. На запитання, хто винен у тому, що почалася війна, жінка каже, що у всьому винувата влада, а "вони – прості смертні".

Розмова воїна ЗСУ із суджанками: дивіться відео

На іншому відео жителька Суджі зізнається, що "винесла" з магазину консерви та водички.

Суджани грабують магазини: дивіться відео

Нагадаємо, що Київ ухвалив рішення про створення військової комендатури у місті Суджа для того, аби забезпечити лад на підконтрольній території, а також постачання гуманітарної допомоги місцевим.