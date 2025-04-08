ЗСУ змогли сповільнити наступ росіян: у The Telegraph назвали причини

Російський наступ сповільнився, пишуть іноземні ЗМІ. І називають, завдяки чому ЗСУ досягли цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Як ЗСУ сповільнили наступ окупантів

Високі чиновники НАТО говорять, що територіальні здобутки Росії зараз у п'ять разів менше, ніж 5 місяців тому. А втрати росіян тільки зростають.

Західні офіційні особи та аналітики кажуть, що Україна змогла зупинити потенційно виграшний наступ Росії на сході країни завдяки поєднанню вдосконаленої тактики безпілотників і захисту,

– ідеться в матеріалі.

Завдяки безпілотникам удається завдавати значних втрат окупантам – понад 60% щодня. Зараз БпЛА є основним засобом припинення атак у поєднанні з мінуванням і традиційною артилерією.

Росіяни виснажені, до того ж їхній наступ загальмували зима та бойові дії у населених пунктах. Через знищення техніки Силами оборони вони йдуть у наступ на мотоциклах і велосипедах.

Утім, ворог приймає стратегію великих втрат в обмін на повільну окупацію. Вони не тільки захоплюють менше української землі, але й віддають за неї більшу кількість своїх солдатів.

За останні тижні ЗСУ відновили втрачені позиції на Покровському та Торецькому напрямках.