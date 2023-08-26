Це невідворотний процес: коли ЗСУ зможуть прорвати оборону росіян на Півдні

Військові ЗСУ намагаються системно тиснути на ворога на усіх ділянках фронту, зокрема й на Півдні. З логістичної точки зору він є слабким місцем для росіян.

Це 24 Каналу відзначив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. Українські сили оборони у свою чергу завдають системних ударів по російським логістичним вузлам на тимчасово окупованих територіях.

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"Цілком логічно, що після усіх цих зусиль російський фронт на Південному напрямку почне просідати. Десь швидше, десь повільніше, але це невідворотний процес", – підкреслив Жовтенко.

Що з логістикою росіян

За словами експерта з міжнародної безпеки, останні декілька тижнів фіксується нестача додаткових ресурсів, які російські окупанти звикли отримувати через логістику і так звані маршрути постачання. Вороже командування змушене було перекидати з однієї ділянки фронту на іншу десантників, аби "закрити дірки".

Тому логічно, що на Південному напрямку їхній фронт мав би почати просідати. Очевидно, це не значить, що фронт прорваний і лінія оброни, а наш тиск дає конкретний результат і до прориву залишається небагато,

– зазначив він.

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Ускладнює просування українських Сил оборони мінування, яке за собою залишаються російські окупанти. Вони розуміють, що відходячи з позицій, вони мають стримувати наступ ЗСУ.

"Чим далі росіяни відходитимуть, тим швидше вони опиняться на території, де додаткових засобів оборони у них не буде. Це той оперативний простір, з якого ми можемо скористатися мобільністю наших підрозділів і тією західною технікою, яка у нас є. Зрештою росіяни отримають все те, що заслужили і наступ українських військ набиратиме темпу і динаміки", – наголосив Жовтенко.

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