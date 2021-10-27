ЗСУ тренувалися знищувати ворожий морський десант поблизу Криму: потужне відео

Українські військові тренувалися знищувати морський десант умовного противника. У відповідних заходах брали участь підрозділи, які виконують бойові завдання вздовж адмінкордону з окупованим Кримом.

Навчання відбувалися на одному із загальновійськових полігонів Херсонщини. Підрозділ морської піхоти провів тренування з відбиття наступу морського десанту умовного противника.

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Вогневу підтримку для морпіхів забезпечували розрахунки самохідних артилерійських установок "Гвоздика", які перебувають у підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних cил України.

Якою була легенда тренувань

Вона передбачала, що військові батареї самохідних артилерійських установок перед тим, як зайняти позиції, долали перешкоди, заражену ділянку місцевості й відбивали напад умовної диверсійної розвідувальної групи.

Як українські військові тренувалися знищувати ворога: дивіться відео

Необхідні координати передавали безпілотники

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв пояснив, що головною умовою для успішного виконання бойового завдання була швидка зміна позицій. Мовляв, умовний противник мав на озброєнні сучасні засоби розвідки та високоточне артилерійське озброєння.

Генерал-лейтенант додав, що батарея самохідних артилерійських установок здійснювала стрільби за координатами, наданими з безпілотників у реальному часі. Завдяки цьому вдалося провести не лише влучне поодиноке вогневе ураження, а й стрільбу залпами для ураження великих ділянок території.