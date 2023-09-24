ЗСУ дістають до одного з логістичних маршрутів росіян у районі Бахмута й перерізають інші

Сили оборони вже дістають один з логічних маршрутів агресора на Бахмутському напрямку. Наші захисники також працюють над тим, аби перерізати інші.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ. Ілля Євлаш уточнив, що йдеться про трасу Бахмут – Горлівка, передає 24 Канал.

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Траса Бахмут – Горлівка під вогневим контролем ЗСУ

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Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут – Горлівка, яка розташована за 3 кілометри від лінії зіткнення. Це робоча дистанція для наших мінометних підрозділів,

– зазначив Ілля Євлаш.

Додав, що безпілотники також можуть завдавати ефективного вогневого ураження. Окрім того, є артилерійські системи, зокрема, старі радянські і вже сучасні, – для них це не взагалі не дистанція. Тож можна завдавати ефективного вогневого ураження.

Начальник пресслужби розповів, що у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до свого бахмутського угруповання. Зокрема, це траси, які ведуть з окупованої території.

Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити угруповання на цьому напрямку та завдати максимальних втрат,

– підкреслив Євлаш.

Також розповів, що вперше після тривалої перерви російські загарбники спробували перевірити оборону ЗСУ поблизу Білогорівки. Ворог кинув у бій підрозділи "Шторм-Z". Втім, наші захисники ліквідували всіх цих в'язнів.

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Сили оборони деокупують Бахмут і не тільки

Під час пресконференції у Вашингтоні Володимир Зеленський наголосив, що ми деокупуємо Бахмут та ще два міста. Однак, про які саме йдеться, не уточнив.

"У нас є план. Дуже-дуже комплексний план", – підкреслив глава держави.