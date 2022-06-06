ЗСУ тримають позиції на Донеччині, але й ворог зберігає свій потенціал, - Кириленко

Українські військові захищають Донбас і тримають позиції до останнього. Проте ворога теж не слід недооцінювати.

Ворог продовжує безперервно обстрілювати Донеччину. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 6 червня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Збита ракета над Полтавщиною, росіяни готують наступ на Слов'янськ: основне за 103 день війни

Потенціал у ворога не зменшився

Ми розуміємо, наскільки у ворога потужний потенціал в озброєнні, але в бойове зіткнення з українськими захисниками вони не вступають. Але точно розраховувати на те, що в них знизився потенціал, наразі не потрібно. Це доволі небезпечно,

– розповів Павло Кириленко.

Водночас він наголосив, що наші позиції ЗСУ тримають і триматимуть далі до нової вказівки військового командування.

Наразі росіяни застосовують свою основну тактику – це тотальні обстріли з важкої артилерії, а потім він вже атакують. За словами Кириленка, найгірше – це, коли вони нищать оборонні, фортифікаційні споруди, щоб захопити населені пункти.

Ситуація на Донеччині та Луганщині: дані Генштабу

На Донецькому напрямку російські окупанти завдали ракетних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому. На Лиманському напрямку вони наступають поблизу Святогірська, штурмують Щурове та Старий Караван. Бойові дії досі тривають.

До речі У Сєвєродонецьку тривають бої, ворог продовжує просуватися у напрямку Слов'янська, – Велика Британія

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники гатили по позиціях ЗСУ з мінометів та артилерійських систем різного типу. Пошкоджень зазнала й цивільна інфраструктура Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки та інших населених пунктів. Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог атакував Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівку, Клинове, Білогорівку, Покровська, Роти, Бахмут, Берестове, Комишуваху та Миколаївку. Бої досі тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру біля Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

Вас може зацікавити – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про всі напрямки станом на ранок 6 червня: дивіться відео