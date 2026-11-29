Сили оборони України 28 та в ніч на 29 листопада уразили три паливозаправники на Брянщині та склади окупантів на Донбасі. Знищені машини везли пальне для техніки ворога, яка тепер ризикує зупинитися.

Як повідомили у телеграмі Генерального штабу ЗСУ, українські воїни продовжують системно бити по військовій логістиці російської армії. Без регулярного підвезення пального танки, бронемашини й вантажівки загарбників втрачають мобільність та зупиняються.

Удари по складах і логістиці

Цього разу під вогонь потрапили не лише машини постачання на території Росії, а й тилові сховища на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, у районі Макіївки на Донеччині та Катеринівки на Луганщині Сили оборони поцілили у ворожі склади матеріально-технічних засобів. Наразі масштаби завданих противнику збитків уточнюються.

У військовому відомстві наголосили, що бойова робота по ключових об'єктах загарбників триватиме доти, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти нашої держави.

Нагадаємо, що впродовж одного тижня захисники системно уразили 15 складів окупантів із пальним, боєприпасами та дронами.