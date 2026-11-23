Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Про це у соцмережах повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які цілі російської армії вдалося уразити?

Зазначається, що ударів завдали 22 листопада та в ніч на 23 листопада.

Зокрема, у Бердянську Запорізької області українські військові уразили місце зосередження особового складу підрозділу "Рубікон". Це центр безпілотних технологій російської армії, оператори якого використовують дрони для атак на українську техніку та логістику.

Паралельно на території окупованої Луганщини Сили оборони знешкодили зенітний ракетний комплекс "Тор". Ворожа установка прикривала загарбників від атак із повітря, однак після влучання була виведена з ладу.

Ураження зазнали й координатори повітряних атак ворога на інших напрямках. У районі Токмака на Запоріжжі та поблизу Цукуриного на Донеччині українські захисники поцілили по пунктах управління безпілотниками, звідки окупанти спрямовували дрони на оборонні рубежі та цивільні об'єкти.

Раніше стало відомо, що Сили оборони перерізають логістику окупантів на ТОТ: у мережі показали видовищні кадри.