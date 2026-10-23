ЗСУ завдали нищівних ударів по окупантах на ТОТ: що було під прицілом

Сили оборони України 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня уразили важливі військові об'єкти окупантів у Криму, на Донеччині та Запоріжжі. Точні удари послабили спроможності ворога вести активні бойові дії.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, попри поодинокі випадки втрат зв'язку в роботі систем Starlink та StarShield на певних швидкостях, українські військові продовжують ефективно знищувати ключові цілі противника.

Яких втрат зазнала Росія

Було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Донецька.

Ураження таких об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій,

– зауважили у Генштабі.

Серед цілей також були:

пункт управління підрозділу в районі населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму,

склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад БпЛА в районі Свердлового Донецької області,

склади матеріально-технічних засобів армії Росії у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.

"Знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії", – додали у відомстві.

Під прицілом Сил оборони також опинився район зосередження живої сили підрозділу зі складу "Рубікон" в районі населеного пункту Кам'янка Запорізької області.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті ще 1 830 окупантів. Загальна кількість втрат вбитими та пораненими сягнула позначки 1 574 620 осіб.