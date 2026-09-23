Уражено пункти управління БпЛА, склад дронів підрозділу "Рубікон" та інші об’єкти

Українські військові 22 вересня та в ніч на 23 вересня уразили низку важливих об'єктів російських окупантів на Донеччині та Луганщині. Серед знищених цілей опинилися пункти управління безпілотниками та склади матеріально-технічних засобів.

Також вдалось завдати удару по живій силі ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про результати роботи Сил оборони?

У районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області підрозділи Сил оборони успішно уразили пункти управління БпЛА противника. Також їм вдалось атакувати склад безпілотників підрозділу "Рубікон" у районі населеного пункту Волноваха.

Крім цього, українські захисники завдали точних ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення російських військ. Зокрема, у районі населеного пункту Кундрюче Луганської області вдалось уразити склад паливно-мастильних матеріалів.

Водночас у районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області підрозділи Збройних Сил України знищили склади матеріально-технічних засобів агресора.

Також у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області українські воїни уразили місце зосередження живої сили підрозділу БпЛА окупаційних військ.

У Генштабі наголосили, що системна робота з ліквідації ключових військових об'єктів та логістики окупантів триває на всіх напрямках фронту.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 560 російських солдатів. Також українські захисники знищили 3 танки, 32 артилерійських системи, 1 РСЗВ та 2 засоби ППО.