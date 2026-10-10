Сили оборони України уразили пункти управління, станцію РЕБ та склади окупантів

Сили оборони України завдали серії влучних ударів по пунктах управління, станції РЕБ та військових складах російських окупантів. Масштабного ураження зазнав також навчальний центр сержантів армії агресора та ремонтно-відновлювальна база противника.

Під ударом опинились як ТОТ, так і територія країни-агресорки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про результати ударів?

У п'ятницю, 9 жовтня, та в ніч проти суботи, 10 жовтня, ЗСУ успішно атакували ряд ворожих об'єктів. Вогневого ураження зазнали командні осередки підрозділів російських загарбників у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська Донецької області.

У районі Хорлів Херсонської області українські захисники уразили навчальний центр сержантів збройних сил держави-агресора. Крім того, у районі Труханового Брянської області Росії українським військовим вдалося знешкодити ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Суттєвих втрат зазнала і система матеріально-технічного забезпечення загарбників у кількох тимчасово окупованих регіонах. У районі Суходільська на Луганщині українські сили завдали удару по ремонтно-відновлювальній базі російських військ. Водночас у районі Чистякового Донецької області знищено склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Ще два склади матеріально-технічних засобів уражено в районах Родинкового на Донеччині та Боровеньок на Луганщині, де також зберігалося вороже інженерне обладнання. У Генштабі наголосили, що робота зі знищення ключових військових об'єктів ворога триває.

Нагадаємо, що Росія продовжує зазнавати серйозних втрат. Раніше Генштаб повідомляв що Силам оборони вдалося уразити російські зенітні комплекси, майданчики для запуску безпілотників та склади з паливом.