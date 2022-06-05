ЗСУ успішно стримують російські атаки на Луганщині, зокрема в Сєвєродонецьку, – ISW

Українські війська успішно гальмують російських загарбників на Луганщині. Наші бійці вже декілька днів відбивають наступи Росії на Сєвєродонецьк.

Про це свідчать дані фахівців з Інституту вивчення війни (ISW) станом на 4 червня.

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Українці стримують росіян на Луганщині

За даними експертів з ISW, українські воїни здійснюють успішні контратаки у Сєвєродонецьку та вдало обороняють західний берег Сіверського Дінця.

Водночас ще 3 червня українські захисники відбивали наступи Росії на Сєвєродонецьк і активно перешкоджають просуванню Росії на Лисичанськ з південного заходу.

Росія не захопить Луганську область

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай 3 червня не погодився з прогнозом Міноборони Великої Британії про те, що російські війська захоплять решту 10% області протягом наступних двох тижнів, стверджуючи, що українські сили мають достатньо підкріплень та техніки для подальших контратак і захисту своїх позицій.

Гайдай зазначив, що російські війська помилково вірять у власні успіхи, дозволяючи українським захисникам завдати значних втрат нічого не підозрюючим кадировським підрозділам.

Хоча російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, українська оборона залишається міцною. Російські військові зосередили всі свої доступні ресурси на цій єдиній битві, щоб отримати лише скромні досягнення,

– цитує Гайдая ISW.

Натомість українські військові, навпаки, зберігають гнучкість та впевненість, щоб не тільки проводити локалізовані контратаки в інших місцях України (наприклад, на північ від Херсона), але й проводити ефективні контратаки у Сєвєродонецьку. Завдяки цьому ЗСУ змогли відбити 20% міста за останні 24 години.

Яка ситуація у Сєвєродонецьку

Ще наприкінці травня російські загарбники почали активно наступати на Сєвєродонецьк. Станом на вечір 1 червня їм вдалося захопили приблизно 80% міста.

Росіяни всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

Однак вже 2 червня радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські військові провели вдалу операцію у Сєвєродонецьку, нібито "здавши" місто. Тепер вони активно нищать там російських окупантів.

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