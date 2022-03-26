ЗСУ успішно відбили спроби штурму на Донецькому напрямку: окупанти зазнали значних втрат

Українські військові тримають оборону на сході. Загарбники намагалися здійснити спроби прориву на Донецькому напрямку, але ЗСУ відбили ворожі атаки.

Нашим захисникам вдалося не лише стримати наступ російських окупантів, а ще й завдати їм значних втрат. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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За даними Генштабу, ворог намагається утримати зайняті раніше позиції на Донецькому напрямку. При цьому спроби прориву окупантів зазнають краху.

При спробах просунутись вперед противник успіху не мав, зазнав втрат,

– підсумували в Генштабі.

ЗСУ завдають російським військовим ударів та утримують раніше визначені оборонні рубежі не лише на Донецькому, а й на Луганському напрямку.

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