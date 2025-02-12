Убезпечує обласний центр і правобережжя: у ЗСУ залишається плацдарм на лівому березі Херсонщини

Влітку 2024 року Україна завершила операцію у Кринках, але наші військові продовжують утримувати важливий плацдарм на лівому березі Херсонщини. Це дозволяє захистити обласний центр і правий берег від кулеметних обстрілів.

Збройні Сили України наразі контролюють острови та район дач за Антонівським мостом. Воєнна кореспондентка Анна Калюжна повідомила 24 Каналу, що бійцям складно переправлятися через воду для доставки боєприпасів та ротації.

Дивіться також У запитанні немає сенсу, – Наєв про розмінування Чонгару

Українські війська утримують плацдарм на лівому березі Херсонщини

Операція у Кринках завершилася влітку 2024 року, але українські військові досі утримують важливий плацдарм на лівому березі Херсонщини. Наразі під контролем ЗСУ знаходяться острови та райони дач за Антонівським мостом. Російські війська постійно стараються переправитися через залізничний міст та річку Конку, намагаючись захопити ці позиції.

Ускладненою є логістика, адже для доставлення боєкомплектів та ротації військових необхідно переправлятися через воду, що створює значну небезпеку. Росіяни активно намагаються "підловити" українських військових під час таких операцій. Крім того, укріплення на цих позиціях виконані вручну, що додає труднощів.

Де ЗСУ утримують плацдарм: дивіться на карті

Попри всі складнощі, утримання плацдарму важливе для запобігання новому наступу росіян на Херсонщину. Це також дозволяє уникнути обстрілів цивільних осіб з боку росіян, які, захопивши цей район, могли б використовувати кулемети для розстрілу мирного населення.

Це не дозволяє росіянам накопичитись там, аби переправитись через Дніпро і знову захопити Херсон або частину Херсонщини,

– зазначила Анна Калюжна.

Особливу небезпеку становить мінометний вогонь, а також використання FPV-дронів та "Мавіків" зі скидом для атак на українські позиції. Зокрема, одна із трагедій сталася на Антонівському мосту, коли російські снайпери обстріляли колег воєнної кореспондентки. Тоді загинув військовий під час супроводу італійських журналістів.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що російські окупанти намагаються висадитися на острови Херсонщини з метою створення плацдарму.