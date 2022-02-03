Українські військові вчилися виявляти радіацію, хімічну й біологічну зброю: промовисті фото

В Україні тривають фахові збори військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Їхні учасники тренувалися контролювати переміщення радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Збори проводять на базі Військового інституту танкових військ у Харкові. 2 лютого розпочалася практична фаза занять під керівництвом Держприкордонслужби.

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Військові здобували практичні навички

Керівником занять призначили полковника Юрія Ситника. Він очолює відділ екологічної безпеки та цивільного захисту Командування сил підтримки ЗСУ. "Основна мета збору – це необхідність постійного нарощування практичних вмінь та навичок", – наголосив він.

Учасникам представили новітню техніку

Військових вчили працювати з комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. Таке заняття організували на пункті пропуску через державний кордон "Гоптівка".

Фахівці ДПСУ представили учасникам зборів новітні зразки озброєння та техніки, яку використовують, аби виявляти незаконне переміщення джерел іонізуючого випромінювання.

Військові проводять навчання на Харківщині / Фото Генштабу ЗСУ

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