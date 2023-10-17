ЗСУ вдарили по аеродромах біля окупованих Луганська і Бердянська

Окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на війні. Так, Збройні Сили України вкотре знищили ворожі гелікоптери та обладнання аеродромів.

Унаслідок ударів було чутно детонації боєприпасів. Таким чином, втрати так званої "другої армії світу" знову збільшились.

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ЗСУ завдали шалених втрат окупантам

Як стало відомо, наші захисники завдали удару по гелікоптерах окупантів і обладнанню аеродромів біля окупованих Луганська і Бердянська.

Це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, місцеві мешканці чули вночі детонації боєприпасів.

Поки ми спали, Збройні Сили України зменшили кількість оркольотів на аеродромі Бердянська. Мешканці міста пів ночі слухали чудові "треки" роботи "певео", прильотів та детонації боєприпасів. Чекаємо ЗСУ з таким концертом і в Мелітополі,

– наголосив мер.

У місцевих пабліках повідомляли, що до тимчасово окупованого Бердянську вночі завітала "бавовна". Близько 2:30 ночі люди прокинулись від гучних звуків вибухів. У цей час російські загарбники панікували, а ППО працювала одразу з різних боків.

Після потужних вибухів почались пожежі та детонації в районі промислової зони поруч з аеропортом. На місце вибуху поїхали швидкі та пожежні автівки. Зазначається, що детонувало понад годину.

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Зауважимо, що Генштаб ЗСУ також пітвердив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

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