Риба є, арсеналу немає: показуємо на карті Котлубань, де ЗСУ вдарили по іранських ракетах

У ніч проти 29 вересня ЗСУ завдали удару по Котлубані у Волгоградській області. Як і багато російських населених пунктів, Котлубань нічим не примітна, окрім військового об'єкту. 24 Канал показує її на карті та коротко розповідає про селище.

У Генштабі повідомили, що арсенал атакували безпілотниками, які прорвали щільну мережу РЕБ і ППО. Це була спільна робота Сил безпілотних систем, ССО, ГУР і СБУ. До атаки росіяни привезли на арсенал іранські ракети.

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Що відомо про Котлубань, яку атакували ЗСУ, і де вона на карті Росії

Котлубань розташована між двох річок неподалік Волгограда, тож туди їдуть переважно порибалити. В іншому селище нічим не примітне, хіба що там є церква та братська могила (і, звісно, був арсенал). У Другу світову в місцевості тривали запеклі бої, тож у могилі поховано близько трьох тисяч солдатів.

Де розташована Котлубань у Волгоградській області / Скриншот 24 Каналу

Саме селище виникло досить пізно – у 1929 році як частина радгоспу. На 2010 рік, згідно з даними перепису, в Котлубані жило близько двох тисяч людей. Населення переважно зайняте сільським господарством.

Найменування Котлубань також мають балка та кілька річок. Був і однойменний хутір, відомий з XIX століття. Його вже не існує, та саме на його основі виникло сучасне селище.

Показуємо Котлубань на карті Росії

Звідси близько 300 кілометрів до України – наприклад, до наразі окупованої частини Луганщини. Також слід сказати, що Котлубань східніша за вже атаковані Єйськ, Шахти, Азов Ростовської області та західніша за Ахтубінськ. У цьому чотирикутнику росіянам давно невільно.