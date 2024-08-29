ЗСУ вдарили по двох нафтобазах і артилерійському складу на території Росії: деталі від Генштабу

У ніч проти 28 серпня українські захисники завдали удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області. Крім того, атакували "Зеніт" у Кіровській області та польовий артилерійський склад угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області.

Злагоджена робота Сил оборони України дає результати, наголосили в Генштабі. Заявили, що уражено ще один стратегічний об'єкт російських загарбників.

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ЗСУ вдарили по нафтобазах "Атлас" і "Зеніт" у Росії

У ніч на 28 серпня наші захисники завдали удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області Росії.

У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Додали, що завдання виконали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил і Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області Росії. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється,

– зазначили в Генштабі.

Наголосили, Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу окупантів і припинення Росією збройної агресії проти України.

"Далі буде", – підкреслили в Генштабі.