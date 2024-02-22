Наша відповідь пропагандистам: у Сухопутних військах прокоментували удар по Херсонщині

Збройні Сили України 21 лютого вдарили по особовому складу противника на лівобережжі Херсонської області. Удари по скупченню російських військ в тилу на полігонах дуже деморалізують ворога й вибивають з-під ніг кремлівської пропаганди інформацію про те, що нібито окупаційна армія повністю контролює лівий берег Дніпра.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Зазначимо, що міністр вбивств Росії Сєргєй Шойгу цинічно бреше про те, що нібито армія країни-агресора "зачистила український плацдарм на лівобережжі Херсонщини".

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Підготовка до операції

У мережі навіть з'явилося відео інциденту. Однак голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що за хорошими кадрами враження ворожих сил стоїть величезна закадрова робота.

Зокрема, проведення розвідки, виявлення ворожих сил, пошук способу обійти системи радіоелектронної боротьби противника для того, щоб наблизилися безпілотники в глибину тилів, вивчення розміщення російських засобів протиповітряної оборони, підготовка та вирахування, коли солдати збираються тощо.

Це величезний ресурс. Тут потрібно, щоб склалося дуже багато факторів. Якщо це стає тенденцією, то ми можемо говорити, що росіяни мусять розподіляти за пріоритетністю наявні засоби ППО та РЕБ,

– мовив Тимочко.

Полігони у ворога дотепер або принаймні на даному етапі не були пріоритетом номер один для прикриття. Ймовірно, росіяни не мають настільки великої густини засобів для прикриття.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що під час виконання таких операцій ключову роль виконує розвідка, яка повинна працювати в максимально наближених місцях до скупчень ворожих військ, щоб визначити, коли окупанти організовуються, та вести за ними візуальне стеження.

Проблема росіян – плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Удар по полігону на Херсонщині показник того, що десь та й тріщить у росіян. Також це відіграє важливу роль в рамках інформаційної війни. Адже російський міністр оборони Сєргєй Шойгу заявив, що буцімто "Кринки вже взяті".

Росіяни вміють вигадувати досягнення й розповідати про них. За часів АТО російські загарбники десятки разів заявляли про нібито захоплення Донецького аеродрому. Потім та сама історія була з Євгєнієм Пригожиним в Бахмуті, з Авдіївкою теж було це питання. Така ж кампанія відбувається щодо Кринків,

– додав Тимочко.

Шойгу мусив заявити про "взяття Кринків", адже президенту Росії потрібно виступати перед федеральними зборами. Два головні подразники, які викликають питання серед росіян й російських військкорів – нездатність армії країни-агресора швидко зайняти Авдіївку та вибити наших бійців на плацдармі у Кринках.

Якщо з Авдіївкою їм це вдалося, то до федеральних зборів з Кринків витиснути наших бійців не виходило, тому Шойгу вигадав "перемогу". Наша відповідь на заяви пропагандистів – удар по полігону на Херсонщині,

– розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

На лівобережжі бійці ЗСУ утримують доволі хороший плацдарм – понад десятка кілометрів. Однак ще українські військові мають плацдарми біля Антонівського мосту та в Плавнях, які дуже тривожать ворога. Адже росіяни розуміють, що в будь-який час такий плацдарм дасть можливість перекинути важку бронетехніку, артилерію й живу силу. З часом це може перетворитися в суцільну лінію.

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