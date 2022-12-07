Біля Енергодару росіяни "невдало покурили": як ЗСУ відповідають окупантам на Запоріжжі

Російські окупанти обстрілюють наших військових у Запорізькій області. Бійці Збройних Сил України натомість відповідають їм вогнем, б'ючи по місцях розміщення ворога.

Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя. За його словами, окупанти облаштовують позиції для артилерії посеред сіл, аби наші військові не уразили їх у відповідь.

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Що відбувається в Токмаку й Мелітополі

Він розповів, що минулої ночі під Токмаком був приліт у місце, звідки російські окупанти стріляли із С-300. Окупанти тим часом звозять ліжка в туберкульозний диспансер, оскільки, вочевидь, уже не мають куди складати поранених. Генштаб підтверджує, що за попередні дні в Запорізькій області було уражено 20 одиниць військової техніки та близько 70 окупантів отримали поранення.

Є багато неофіційної інформації, але підтвердженої військовими з місць про те, що у Михайлівці був за попередню добу дуже вдалий приліт і довго там усе детонувало,

– розповів кореспондент.

Крім того, за його словами, у Мелітополі підірвали місцевого колаборанта Волика. Свого часу він був соціалістом та фотографувався з Іллею Кивою. Наразі зрадник перебуває у лікарні. Загалом у Мелітополі кожного дня буває доволі гучно.

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Як окупанти "невдало покурили" біля Енергодару

За даними місцевих мешканців, окупанти облаштували позицію для артилерії посеред села Знам'янка, аби наші військові не уразили їх у відповідь. Звідти росіяни стріляють у бік Нікополя й Енергодару.

Там, де окупанти не посеред села стоять, їх уражають. Ще одне свіже повідомлення про те, що в районі Дніпровки російські артилеристи сьогодні " покурили" й дуже невдало – там у них щось підірвалося,

– сказав кореспондент.

Він зауважив, що село Дніпровка розташоване приблизно за 10 кілометрів від Енергодару, тому туди наша артилерія може стріляти досить безпечно. Загалом наші захисники вже не раз "накривають" окупантів там вогнем.

Ситуація у Запорізькій області: коротко