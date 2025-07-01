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24 Канал Новини України ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії на Донеччині
1 липня, 20:20
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ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії на Донеччині

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Українські захисники завдали точного удару по пункту управління 8-ї армії Росії на Донеччині, ускладнивши керування наступальними діями ворога.
  • Від удару постраждав штаб росіян біля Покровська, втрати ворога уточнюють, а українські військові продовжуватимуть руйнувати систему управління ворога.

Українські захисники завдали точного удару по пункту управління 8-ї армії Росії на Донеччині. Це суттєво ускладнило ворогу керування наступальними діями на напрямках Покровська та Торецька.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб. 30 червня українські захисники успішно вразили пункт управління 8-ї загальновійськової армії Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. 

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Українські військові знищили штаб росіян біля Покровська

Втрати ворога наразі уточнюють. Цей прицільний удар серйозно ускладнить здатність російських військ планувати та проводити операції на напрямках Покровська та Торецька. 

У Силах оборони наголосили, що й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління й зв’язку ворога, доки всі окупанти не залишать територію України.

До слова, росіяни активно використовують дистанційне мінування на Покровському напрямку, щоб ускладнити українську логістику і ротації.

На цьому напрямку зосереджено понад 100 тисяч військових, переміщених з інших ділянок фронту, що свідчить про можливі майбутні операції.

Ворог проводить тактичні ротації штурмових груп, дозволяючи їм відновлювати сили і повертатися до бою.