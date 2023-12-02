Українські захисники продовжують давати ворогу відсіч, завдаючи втрат у живій силі та техніці. Так, військові знищили бліндаж з росіянами на Куп'янському напрямку.

Українські захисники показали, як вони відправляли окупантів до пекла на Харківщині.

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Виявили і вдарили

Відомо, що по ворогові вдало відпрацювали аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Заручившись підтримкою підрозділів 41 окремої механізованої бригади, вони знищили ворожий бліндаж з особовим складом на Куп'янському напрямку.

Окупанти відразу прибули до пекла, де чортяки якраз доводили до кипіння смолу в одному зі своїх казанів! Далі буде ще спекотніше, ще бавовняніше, ще пекельніше!

– пообіцяли військові.

Українці нищать російську нечисть на Харківщині: відео 100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Зеленський відвідав командний пункт у Куп'янську

30 листопада президент України прибув на Куп'янському напрямку. Глава держави відвідав передовий командний пункт. Разом із ним на найгарячішій ділянці фронту побував і міністр оборони Рустем Умєров. Під час наради із військовими Зеленський заслухав доповідь командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського.

Також президент нагородив п'ятьох військовослужбовців і передав 18 нагород для вручення за місцем служби.