2 склади з боєприпасами і 2 командні пункти: ЗСУ "зібрали врожай" у Чорнобаївці та Благодатному

Станом на 23 серпня обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою нашими захисниками. Українські артилеристи успішно знищили 2 склади з боєприпасами та 2 командні пункти ворога.

Про актуальну ситуацію на Півдні розповіли у штабі Оперативного командування "Південь".

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Яка ситуація на південному напрямку

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом ночі двічі атакував гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав.

Окупанти реактивними системами залпового вогню "Град" обстріляли Марганець. Частково було зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено водогін та газогін. На жаль, не минулося без постраждалих. Поранення отримали 2 цивільні особи.

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Завдяки злагодженим та професійним діям наших ракетно-артилерійських підрозділів у межах виконання вогневих завдань вдалося знищити:

склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці,

а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському,

і ще один склад з боєприпасами в Благодатному.

Разом з тим підтверджено втрати ворога в кількості 23 окупантів, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача.

Що відбувається на Півдні України: дані Генштабу

Станом на 23 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом вдалося ліквідувати 45 550 окупантів.

На Запорізькому напрямку ворожі війська обстріляли населені пункти. Під вогнем опинилися райони Залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки.

росіяни докладають максимальних зусиль, щоб утримати свої позиції й не дати ЗСУ просунутися на Південнобузькому напрямку. При цьому загарбники гатять з різних видів зброї по містах та селах. Також вони ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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