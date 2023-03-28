У ЗСУ розповіли, чим вдається компенсувати необхідність снарядів на фронті

Українські захисники витрачають на полі бою сотні снарядів на добу. Наразі кількість боєприпасів у військових України є мінімально необхідною порівняно з ворогом.

Окупанти також уже не мають безмежних запасів боєприпасів, однак їх таки у ворога дещо більше. Про це розповів в ефірі телемарафону речник східного угрупування військ Сергій Череватий, пише 24 Канал.

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Не кількістю, а якістю

Однак на відміну від російський військ, українці від початку повномасштабного вторгнення не мали безмежних запасів снарядів та вимушені використовувати їх якомога якісніше. За словами Череватого, така снарядна дієта в результаті "дуже натренувала наше артилерійське тіло".

Наші військовослужбовці наскільки навчилися мінімум снарядів використовувати з точністю, що для них це вже не якась новина і вони в такому режимі постійно діють,

– підкреслив речник.

Відтак військовослужбовці нашої держави компенсують певну перевагу ворога у снарядах якістю виконання артилерійських завдань. При цьому максимально на повну використовуючи й новітні засоби, які Україна отримала від партнерів.

Тож якщо необхідних снарядів у захисників стане більше, то ворогу це не надто сподобається. Адже разом з якістю виконання можливості ЗСУ зростуть на порядок.

Як ще можна компенсувати нестачу снарядів для ЗСУ

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнко, компенсувати дефіцит снарядів у військовослужбовців України можна було б декількома способами. Допомогти у цьому може й інше озброєння від партнерів. Мовиться, зокрема, про:

надання авіації, зокрема, багатоцільових літаків, таких як F-16,

використання у більшій кількості керованих бомб JDAM,

використання далекобійних ракет.

Також він згадав й про американські безпілотники Reaper, один з яких у березні росіяни збили над Чорним морем. Так, за його словами, у The Wall Street Journal вийшов матеріал, в якому Президента США Джо Байдена закликають надати Україні ці безпілотники, а також далекобійні ракети.

"Це США може зробити у відповідь на те, що російські літаки пошкодили американський Reaper над Чорним морем. Вже лунають прямі заклики у ЗМІ. До цього закликають сенатори та члени Конгресу. І в Україні всі підтримують таке рішення. Але поки що воно реалізується не повною мірою", – сказав Олександр Мусієнко.