ЗСУ ведуть активні бойові дії на ділянці фронту протяжністю понад 1170 кілометрів, – Сирський

Російська армія продовжує атакувати українські міста та села. За словами головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, найскладніша ситуація наразі спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках.

Росіяни також значно посилили інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Времіїївському напрямках і намагаються прорвати українську оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Яка ситуація на фронті

17 грудня на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад Олександр Сирський заявив, що наразі основні зусилля українських військових спрямовані на те, щоб утримати зайняті позиції та виснажити росіян. За словами головнокомандувача ЗСУ, такі дії допоможуть створити умови для подальшого звільнення окупованих територій.

Він додав, що напружена, але контрольована ситуація спостерігається на півдні України. На Оріхівському та Придніпровському напрямках російська армія проводить наступальні дії низької інтенсивності.

Сирський також згадав про Курський напрямок та зазначив, що там Росія активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї та вже третю добу проводить активні наступальні дії. За словами головнокомандувача ЗСУ, північнокорейські найманці зазнали значних втрат.

Раніше Сирський розповів про Покровський напрямок та заявив, що там ситуація залишається напруженою. Він додав, що вже кілька місяців цей напрямок є одним з найскладніших і в Силах оборони прораховують всі можливі варіанти подальших дій російської армії щодо нього.