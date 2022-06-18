ЗСУ ведуть контрнаступ в напрямку Ізюма, щоб відвернути наступ росіян на Слов'янськ, – ISW

Українські війскові йдуть у контрнаступ в напрямку Ізюма. Таким чином вони хочуть зупинити наступ російських окупантів на Слов'янськ.

Контрнаступ українські захисники проводять на північний захід від Ізюма. Вони досягають певних успіхів. Про це повідомляють в Інституті з вивчення війни 17 червня.

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ЗСУ перейшли у контрнаступ, щоб відвернути ворога від Слов'янська

Українські війська, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій на Слов’янськ і порушити російські лінії постачання, і досягають незначних успіхів,

– мовиться в повідомленні.

Українські та російські джерела все частіше повідомляють про можливість українського контрнаступу на Ізюм із південно-східних околиць Харкова.

В Інституті зазначають, що один із проросійських каналів повідомляє, що "українські сили активно намагаються порушити російські наземні лінії зв'язку (ГЛОС) до Ізюма".

Також в американському аналітичному центрі додають, що російські окупанти намагалися просунутися на північ від Слов'янська та на південний схід від Ізюма 17 червня. Проте їм це не вдалося.

Загарбникам не осійським не вдалося захопити Богородичне, що розташоване приблизно за 25 кілометрів на південний схід від Ізюма. Тому вони відступили на раніше зайняті позиції. Невдалою була і розвідка російських військ районі Краснопілля, розміщеного вздовж траси Е40 до Слов’янська.

Тим часом українські військові продовжують контрнаступ на південний захід від Ізюма. Їм вдалося витіснити росіян з Дмитрівки.

Важливі повідомлення від Інституту з вивчення війни

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