Триває період позиційної оборони, на окремих напрямках ЗСУ просуваються, – Маляр

Російські загарбники намагаються наступати на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Однак, українські захисники стримують ворожу навалу.

Наразі на всіх ділянках фронту в Україні триває позиційна оборона. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Україна дуже потужно чинить опір нашому ворогу"

Високопосадовиця зазначила, що на окремих напрямах наші воїни просуваються вперед. Зокрема, аби вирівняти лінію фронту, зайняти панівні висоти та досягти інших військових цілей. Також Ганна Маляр підкреслила, що динаміка війни може бути дуже різною.

Умовно зараз можна говорити, що триває період позиційної оборони. І в межах вже цієї оборони на певних ділянках фронту є просування вперед,

– зазначила заступниця очільника Міноборони.

Також Ганна Маляр наголосила, що Генштаб ЗСУ вирішує воєнні задачі. Тож нерідко інформацію не розголошують до того моменту, доки українські військові успішно не завершать певні дії.

Посадовиця підкреслила, що ми повинні чітко розуміти, що кінцева мета ЗСУ – це звільнення всіх наших територій від загарбників.

Маляр зауважила, що росіяни намагаються запускати дезінформацію, зокрема і про свої дії на полі бою. Однак, наші військові добре розуміють, де противник намагається провокувати і де обманює.

"Тому на сьогодні і в інформаційній сфері, і на фронті Україна дуже потужно чинить опір нашому ворогу", – підсумувала заступниця міністра оборони.

23 жовтня міністр оборони Шойгу зателефонував колегам з Туреччини, Великої Британії, Франції та США і попередив про "брудну бомбу". Відповідно до абсурдних заяв цинічного посіпаки Путіна, Україна нібито планує підірвати її, аби "підставити Росію".Однак, наша влада спростувала будь-які звинувачення. Ба більше, очільник МЗС запросив МАГАТЕ прислати місію в Україну. Детальніше читайте за посиланням у матеріалі

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Що відбувається на фронті: дані від Генштабу ЗСУ

Станом на ранок 26 жовтня бійці Путіна зосереджують зусилля на окупації Бахмута. Окрім того, намагаються просунутися на Авдіївському напрямку.

Окупанти продовжують терор мирного населення. Так, упродовж доби 25 жовтня російські військові завдали 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, а також здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ. Під прицілом ворога опинилися понад 40 населених пунктів

Натомість наша авіація 21 раз вдарила по ворогу . Внаслідок успішної атаки пошкоджено 17 районів зосередження особового складу та техніки окупантів. А ще – 2 опорні пункти та 2 позиції зенітних ракетних комплексів.

. Внаслідок успішної атаки пошкоджено 17 районів зосередження особового складу та техніки окупантів. А ще – 2 опорні пункти та 2 позиції зенітних ракетних комплексів. Тим часом американські аналітики повідомили, що, ймовірно, армія російського диктатора не зможе захопити Авдіївку.

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