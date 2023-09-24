Йде потужна контрбатарейна боротьба, – Гуменюк сказала, чи збільшує ворог сили на Херсонщині

Сили оборони ведуть успішну контрбатарейну роботу в Херсонській області. Зауважимо, правий берег Херсонщини набагато вищий за лівий – це сприяє більш результативному вогневому ураженню противника.

Окупанти хотіли б збільшити резерви на Херсонщині, але не можуть цього зробити. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, додавши, що ворогам необхідніше посилюватися на інших двох напрямках.

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На які ділянки фронту росіяни перекидають сили

Для окупантів важливіше закріплюватися на Запорізькому напрямку. А також – на Східному напрямку, де ворог скоординував резерви.

Натомість на Херсонському напрямку росіяни можуть створити лише інформаційний вкид, що буцімто "на допомогу відправили вагнерівців". Проте такого не зафіксовано, а використовують це з метою підняття морально-психічного духу війська.

Мовиться про російських солдатів, які стали заручниками ситуації. Адже перебувають між загородзагонами кадирівців та росгвардії, які тримають першу лінію окупантів, щоб ті не перебігли на другу лінію.

Там йде потужна контрбатарейна боротьба. Особливість берега (лівого – 24 Канал) у тому, що він частково ще підтоплений, і не тільки в Голій Пристані. Це підтоплення містить мінно-вибухові загородження, які росіяни ставили проти нас, а зараз користуються ними самотужки,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Сили оборони "ювелірно" відпрацьовують по ворогу

Окупанти злочинно ховаються за місцевим населенням на лівому березі, що перешкоджає українським бійцям точково відпрацьовувати по ворогу.

"Для нас дуже важливо виміряти конкретну точку та проводити дуже обережну, фактично, ювелірну роботу з ураження. Для того, аби не страждало місцеве населення", – зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня.

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Цей аспект, у масштабах атак по півострову Крим, визнаний самою окупаційною владою. Так, намагаючись відзвітувати про ураження, окупанти одразу сповістили, що цивільне населення не постраждало та цивільна інфраструктура не пошкоджена.

Такі удари в "десяточку" дуже складні для вимірювання на лівобережжі, але дуже результативні. Фактично, щодня у зведеннях знищення до регулярної інформації, мовиться про знищення 3 – 7 човнів. Зараз майже така ж статистика з ураження великокаліберних гармат та самохідних артилерійських установок, якими ворог обстрілює Херсонщину,

– сказала Гуменюк.

Також в окупантів наявні реактивні системи залпового вогню, які ворог використовує з більшої дистанції. Сили оборони продовжують боротися, але робота ускладнена через не повністю обрізану логістику. Ворог має можливість підтягувати певні ресурси з Криму. Проте українські військові продовжують працювати по всіх напрямках, зокрема по місцях зберігання ресурсів росіян.

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