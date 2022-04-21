ЗСУ відбили 3 атаки росіян на Сході: знищили 200 окупантів й багато техніки
Джерело:"Схід"
Російські загарбники 3 рази намагались прорватись через оборону на Сході України. Проте Збройні Сили з артилерії атакували особовий склад та техніку окупантів.
Про це повідомили 21 квітня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Зазначили, що наразі на Сході тривають бойові дії.
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"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – запевнили в угрупованні.
Військові розповіли про втрати ворога на Сході. Мовиться про такі дані:
- до 200 військовослужбовців;
- 5 танків;
- 2 бойові машини піхоти;
- 1 бронетранспортер;
- 1 артилерійська система;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 1 літак;
- 3 безпілотники.
Нещодавні втрати окупантів
Українські захисники з 81 окремої аеромобільної бригади знищили російський вертоліт Мі-8. Опісля по ворожий екіпаж прибув інший гвинтокрил, проте його теж ліквідували.
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