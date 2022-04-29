ЗСУ відбили 4 ворожі атаки на Сході: російські окупанти втратили 173 бійців і багато техніки

29 квітня 2022 , 21:46
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Джерело:

ОТУ "Схід"

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 4 атаки ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" ввечері 29 квітня.

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Протягом доби російські фашистські війська здійснили 4 атаки,
– повідомляють в пресслужбі ОТУ.

Бійці Збройних Сил України завдали потужних ударів по загарбниках, знищивши:

  • 173 одиниці особового складу ворога;
  • 4 танки;
  • 6 БМП;
  • 2 БТР;
  • 13 АТТ;
  • 5 артилерійських систем;
  • 2 мінометних розрахунків;
  • 5 безпілотних літальних апаратів.

Українські військовослужбовці надалі продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу окупантів.

Битва за Донбас: що відомо

  • Російське командування перекинуло війська на Схід України, сподіваючись захопити Донбас.
  • Однак українські захисники героїчно протистоять ворогу та знищують окупантів сотнями щодня.
  • Інтенсивні бої тривають вже понад тиждень. За цей час противник не досяг ніякого результату.

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Автор: Олег Васьків