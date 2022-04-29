ЗСУ відбили 4 ворожі атаки на Сході: російські окупанти втратили 173 бійців і багато техніки

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 4 атаки ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" ввечері 29 квітня.

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Протягом доби російські фашистські війська здійснили 4 атаки,

– повідомляють в пресслужбі ОТУ.

Бійці Збройних Сил України завдали потужних ударів по загарбниках, знищивши:

173 одиниці особового складу ворога;

4 танки;

6 БМП;

2 БТР;

13 АТТ;

5 артилерійських систем;

2 мінометних розрахунків;

5 безпілотних літальних апаратів.

Українські військовослужбовці надалі продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу окупантів.

Битва за Донбас: що відомо

Російське командування перекинуло війська на Схід України, сподіваючись захопити Донбас.

Однак українські захисники героїчно протистоять ворогу та знищують окупантів сотнями щодня.

Інтенсивні бої тривають вже понад тиждень. За цей час противник не досяг ніякого результату.

До слова – чому битва за Донбас може знищити Путіна: дивіться відео