ЗСУ відбили 6 атак ворога в зоні ООС: окупанти зазнали суттєвих втрат
2 квітня 2022 , 22:30Читать новость на русском
Джерело:ООС
Майстерні українські воїни продовжують боронити нашу землю від окупантів. Вони роблять це надзвичайно успішно – ворог зазнає великих втрат.
Ворожді війська намагалися здійнити наступ на території Донецької та Луганської областей. Фінал цих спроб був очевидним – окупанти зазнали втрат.
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Відбиття атак ворога
Впродовж доби ворог здійнив 6 атак на наші позиції. Наші герої успішно відбили їх усі.
Окрім того, ЗСУ "списали" 4 ворожі танки, 6 броньованих машин та 7 одиниць автомобільної техніки.
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