Окупанти атакували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку, але були відкинуті, – ОСУВ "Хортиця"
- Російські війська намагалися просунутися на Куп'янському напрямку та навести переправи через річку Оскіл, але українські захисники зірвали їхні плани.
- Окупанти атакували оборонні укріплення поблизу Петропавлівки, Піщаного та Загризового, але всі атаки були успішно відбиті через дії захисників та погодні умови.
Російські війська намагалися просунутися на Куп'янському напрямку та навести переправи через річку Оскіл. Українські захисники зірвали плани ворога.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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Яка ситуація на Куп'янському напрямку
Військові розповіли, що російські окупанти атакували оборонні укріплення українських захисників поблизу Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Усі ворожі атаки було успішно відбито.
Також в планах російських військ було навести переправи через річку Оскіл. Щоправда, загарбникам не вдалося досягти успіху.
"Ураження наших захисників і погодні умови внесли свої корективи. Через потепління та потоншення криги на річці окупанти вимушені викладати на лід платформи для розподілення навантаження", – йдеться у повідомленні.
До слова, Сили оборони завдали успішного удару по тренувальному полігону росіян в Херсонській області. Внаслідок атаки вдалося ліквідувати 30 окупантів. Удару було завдано касетними боєприпасами.
Зауважимо, що днем раніше, 4 березня, ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії в населеному пункті Калініна Донецької області. Там базувалася 98 гвардійська повітряно-десантна дивізія.