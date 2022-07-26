Окупанти пробували просуватися і розвідувати позиції ЗСУ на кількох напрямках: з втратами втекли

російські окупанти не припиняють спроб вести наступальні дії на багатьох напрямках. Завдяки нашим героям вони не можуть похизуватися навіть невеликими локальними успіхами.

На 153 день війни російські окупанти попри шалені втрати вирішили продовжити спроби посунути свої позиції. Результат цієї витівки очікуваний – нові втрати російської армії.

Читайте також ЗСУ збили безпілотник "Ланцет", який хотів атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині

ЗСУ відбили атаки ворога та завдали йому нових втрат

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на багатьох напрямках російські окупанти намагалися здійснювати наступальні дії та розвідку боєм. У всіх випадках росіянам для порятунку довелося рятуватися втечею.

Зокрема, на Харківському напрямку ворог спробував розкрити побудову оборони наших військ біля населеного пункту Чепіль. Групу росіян, яка виконувала завдання, герої ЗСУ знешкодили.

Невдалою була і спроба окупантів просунутися в районі Богородничого на Слов'янському напрямку. Після втрат в бою росіяни втекли. Спроба росіян вести розвідку в районі теж зазнала фіаско.

Також воїни ЗСУ впоралися зі штурмами росіян біля Берестового, Соледара та Семигір’я, бої біля Покровського тривають. Шалену відсіч окупанти отримали також у районах Благодатного та Павлівки.

У Генштабі повідомили, що через шалені втрати та проблеми з набором нових кадрів російська армія почала сподіватися на найманців з Середньої Азії.

Дивіться також – українські герої знищили модернізовану частину армії окупантів: відео