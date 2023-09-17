ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Кліщіївки й Мар'їнки, уразили три ворожі "Буки", – Генштаб

Українські військові відбили атаки росіян та мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області. Наші військові витісняють противника із займаних позицій.

Вороги вели марні наступальні дії в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар'їнському напрямку. Зокрема, в районі Мар'їнки Донецької області. Окрім того, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

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ЗСУ активно діють на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах,

– розповіли військові.

У Генштабі ЗСУ пояснили, яка ситуація на різних напрямках. Зокрема:

на Сіверському та Слобожанському – Росія далі тримає угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області;

– Росія далі тримає угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області; на Бахмутському напрямку , в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", – ЗСУ успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник марно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій;

, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", – ЗСУ успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник марно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення штурмових дій Донецької області, витісняють противника із займаних позицій; на Мар'їнському напрямку , в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія, – Росія вела марні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Там минулої доби ворог 11 разів марно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці;

, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія, – Росія вела марні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Там минулої доби ворог 11 разів марно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці; на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках – ЗСУ утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю;

– ЗСУ утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю; на Мелітопольському напрямку – ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій;

напрямку – ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій; на Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", наші бійці продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Українські бійці знищили три ворожі "Буки"

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом доби наша авіація завдала:

2 удари – по пунктах управління;

12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки;

5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім того, наші бійці вразили 3 зенітно-ракетних комплекси "Бук-М1" та 5 артилерійських засобів противника.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних Сил України уточнили, що наші військові орієнтовно о 12:30 16 вересня в тимчасово окупованому Світлодарську успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3".

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії повітрянодесантних окупаційних російських військ,

– розповіли військові.

Також вони показали відео знищення двох ворожих установок "Бук-М1". Де саме наші бійці знищили третій зенітно-ракетний комплекс ворога вони не повідомили.

Як ЗСУ знищили два ворожі "Бук-М1": дивіться відео