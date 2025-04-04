Росіяни потрапляють в "криваві засідки" на сході через брак ключового обладнання, – Forbes

Українські війська контратакують в районі Торецька, тоді як російське командування намагається стримати їхнє просування. Водночас спроба штурмової групи окупантів атакувати біля Андріївки цього тижня завершилася нищівною поразкою – російські війська потрапили в "криваву засідку" через нестачу ключового обладнання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітика Forbes Девіда Акса.

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Чому росіянам важко просуватися на фронті

За словами Акса, хоч група окупантів, яку відправили на штурм Андріївки, була повністю укомплектована, у неї не було достатньої кількості обладнання для розмінування, що і прирекло її на невдачу.

Як зазначалося в листопадовій статті для інформаційного бюлетеня Командування з підготовки та доктрини армії США, Україна перевершила Афганістан і Сирію, ставши найбільш замінованою країною на Землі. Якщо російські міни були головною причиною того, що контрнаступ України влітку 2023 зазнав невдачі, то зараз уже українські міни є головною причиною того, що російські наступи досягають лише обмеженого прогресу і при цьому дорогою ціною.

Українські сили... прагнуть передбачити маршрути, які будуть використовуватися для атак щодня, і встановлювати протипіхотні та протитанкові міни та готувати вогонь для ураження російських військ до того, як вони вступлять у бій з українськими позиціями,

– йдеться в дослідженні для Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень у Лондоні.

Що стало причиною поразки росіян біля Андріївки

Акс зазначає, що російська штурмова група з достатньою підтримкою техніки для розмінування і часом для її використання може атакувати прямо через мінне поле. Однак, якщо такої підтримки не буде, то у окупантів не буде іншого вибору, окрім як передбачити, куди, за очікуваннями українців, можуть попрямувати російські війська, і обрати інакший маршрут. Саме це і сталося біля Андріївки.

Імовірно, у загарбників не було достатньої кількості техніки з мінними тралами, і вони не могли пересуватися замінованими полями, тому вони рухалися групою по одній асфальтованій дорозі,

– пише Militarnyi.

У результаті штурмова група, яка рухалася скупчено і передбачувано, стала легкою ціллю для українських БпЛА та касетних снарядів. За даними Генштабу ЗСУ, для атаки поблизу Андріївки було залучено близько двох взводів військ і техніки, щонайменше один взвод було ліквідовано. Водночас українська розвідка нарахувала 7 знищених і 5 пошкоджених машин, а також 18 убитих росіян і 7 поранених.