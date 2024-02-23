На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відновили декілька позицій за 2 доби

В операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" окупанти минулої доби намагались штурмувати 61 раз. Тільки на Мар'їнський напрямок припало 43 боєзіткнення.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів в ефірі телемарафону, що на Авдіївському напрямку було 10 боєзіткнень. При цьому російські загарбники намагаються там наступати, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

На Авдіївському напрямку ворог намагається розвивати наступальні дії в районах сіл Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське, а також намагається штурмувати в напрямку села Ласточкине, яке західніше від Авдіївки,

– розповів речник.

За його словами, окупанти застосовують малі штурмові групи чисельністю до відділення та невелику кількість бронетехніки, яку вони використовують для ймовірної висадки наземного десанту (при цьому вони масово знищуються).

Дмитро Лиховій пояснив, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямку в нас триває найгарячіша стадія оборонної операції.

По декілька позицій відновили за попередні дві доби. Що стосується Авдіївського напрямку, то якщо там позавчора (мовиться про 21 лютого – 24 Канал) було захоплено в полон більш як 10 російських окупантів, то вчора (22 лютого – 24 Канал) ця тенденція продовжилась і в полон потрапили 5 росіян,

– заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

За його словами, це наслідок близьких контактних боїв, коли не тільки ворог наступає, а й наші військові відновлюють позиції та захоплюють ворога зненацька у полон.

Що відбувається в районі села Побєда біля Мар'їнки

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відповів на питання журналіста, чи справді ЗСУ відкинули ворога в районі села Побєда біля Мар'їнки.

Ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і вчора (22 лютого – 24 Канал) ворог атакував в районах сіл Новомихайлівка, Георгіївка і Побєда. Загалом 43 рази – це дуже багато як для невеликого відрізка на лінії фронту,

– сказав Дмитро Лиховій.

Він уточнив, що на Новомихайлівку наступають окупанти з 39-тої окремої мотострілецької бригади 68-го армійського корпусу російської армії.

Лиховій зазначив, що 43 ворожі спроби штурмових дій росіян 22 лютого, ймовірно, були пов'язані з намаганням здобути якісь результати перед 23 лютого. Проте спроби ворога були марними.

"При цьому, коли ми говоримо, що ситуація та лінія фронту динамічна, то треба розуміти, що за цими шаблонними визначеннями стоять виснажливі бої за кожен метр землі, за кожну хату. Це піт і кров наших солдатів, сержантів, офіцерів із механізованих, мотопіхотних бригад, із тих підрозділів (зокрема, тероборони), які придані до цих бригад для підсилювання смуг оборони. Й там просто сьогодні та вчора (22 – 23 лютого – 24 Канал) працює з боку противника все озброєння, яке тільки може – це артилерія, авіація, дрони-камікадзе, "Ланцети", FPV-дрони, БМП, кулемети, стрілецька зброя", – заявив Лиховій.

За його словами, найбільша частина авіації припадає на Донеччину, а саме – на Мар'їнський напрямок. Окрім того, здебільшого на Донеччину припало 97 ударів дронами-камікадзе, 1 102 обстріли. Також росіяни 5 разів скинули з безпілотників гранати з отруйною речовиною.

"Треба розуміти, що позиції часто просто руйнуються. Їх уже фізично стає неможливо утримати, бо немає жодної фортифікації. Це, зокрема, стосується села Побєда. І тоді наші відділення для того, щоб зберегти життя військовослужбовців, відходять з цих позицій, щоб мати змогу закріпитись на більш вигідних позиціях. І після цього мати змогу відновлювати свої позиції або трохи в інших напрямках", – заявив речник.

Він вкотре додав, що головне – зберегти життя бійців, коли ситуація на полі бою стає найскрутнішою.