ЗСУ відбили кілька штурмів і спроб наступу росіян: де зараз тривають бої

Українські військові продовжують захищати свою землю, відбиваючи наступи ворога. Окупанти безперервно штурмують Донбас. У Генштабі розповіли, де зараз тривають бої.

Битви тривають на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там само ЗСУ відбили кілька ворожих штурмів. Інформація актуальна станом на ранок 11 серпня.

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Яка ситуація на фронті

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. білоруські військові виконують завдання з посилення охорони кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог зі ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Логів Чернігівської області та Ворожби, Мезенівки, Грабовського і Славгорода Сумської області.

Харківський та Слов'янський напрямки

На Харківському напрямку росіяни атакували Уди, Петрівку, Протопопівку, Коробочкине та Шевелівку.

На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії та танків район поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки.

Краматорський, Бахмутський та Авдіївський напрямки

На Краматорському напрямку ворог атакував з реактивної артилерії й танків район біля Сіверська, Верхньокам'янського, Серебрянки та Григорівки. росіяни наступали на Григорівку та Верхньокам’янське, але ЗСУ їх відбили. Бої тривають в районі Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку атакували позиції ЗСУ неподалік 9 населених пунктів. росіяни завдали авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого.

Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки, але ЗСУ відкинули їх. Ворог безуспішно наступав неподалік Бахмутського та Зайцевого. Однак змушений був відступити із втратами. В районах Вершини та Дачі тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з артилерії район біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Окупанти наступають у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають.

Новопавлівський, Запорізький та Південнобузький напрямки

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли в районах 11 населених пунктів. росіяни намагалися наступати біля Павлівки, але ЗСУ зупинили їх.

На Південнобузькому напрямку веде розвідку за допомогою безпілотників. Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах 15 населених пунктів.

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