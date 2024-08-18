ЗСУ відбили масовану атаку біля Північного й Залізного на Донеччині: у ворога значні втрати

Вранці 18 серпня окупанти здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне. Намагалися прорвати позиції Сил оборони та просунутися в бік Торецька. Однак, українські захисники відбили атаку.

Так, втрату позицій не допущено. Окрім того, наші воїни знищили 10 одиниць російської техніки й знешкодили близько 70 окупантів.

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Відбито масовану атаку в районі Північного й Залізного

Зранку неділі ворог здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька. Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Зауважили, що ході бою знищено 10 одиниць російської техніки. Окрім того, знешкоджено 68 російських окупантів, зокрема, 41 – безповоротно.

"Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм. Разом переможемо!" – підкреслили в Генштабі.