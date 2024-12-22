Знищили бронетанкову групу: ЗСУ відбили потужний штурм окупантів на Куп'янському напрямку

Українські захисники відбили потужний ворожий штурм. Так, на Куп'янському напрямку наші воїни знищили бронетанкову групу агресора. Ворог втратив танки, БМП й особовий склад.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на ОСУВ "Хортиця". По окупантах відпрацювала 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

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Як ЗСУ знищили бронетанкову групу окупантів

Ворожі бійці намагалися штурмувати на Куп'янському напрямку. Залучили 5 одиниць бронетехніки, – 2 танки та 3 БМП з десантом. Втім, наша аеророзвідка своєчасно виявила противника.

Українські захисники атакували загарбників ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП, але не успішно. Уже безпосередньо на місці спішування, коли російська піхота почала покидати бойові машини, наші пілоти почали працювати дронами зі скидами.

Окупанти намагалися врятуватися та сховати бойову техніку. Однак, не вдалося. Українські військові знищили її ударами з дронів. Спочатку ворог втратив БМП, а далі наші захисники добили танк.

Обидві ворожі одиниці були повністю знищені без можливості відновлення. Особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ. Намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано ударами дронів,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

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Як українські воїни знищили російську бронетанкову групу: дивіться відео