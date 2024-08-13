Ворог тисне на кількох напрямках, ЗСУ відбили позиції в Нью-Йорку: карта бойових дій 13 серпня

Упродовж доби на лінії фронту відбулось 134 бойових зіткнень.Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.

Про ситуацію на полі бою станом на 13 серпня прозвітував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Стежити за лінією фронту можна за допомогою онлайн-мапи DeepState. Актуальний огляд також опублікували аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 24 Канал зібрав дані, аби розповісти, як змінилась карта бойових дій за добу.

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ЗСУ відбили позиції в Нью-Йорку та під Сіверськом

Силам оборони України вдалося відновити позиції на південний схід від Сіверська та у Нью-Йорку поблизу Торецька, ідеться у звіті ISW.

Зазначають, що ворог просунувся на північ від Часового Яру та на південний схід від Григорівки. Також окупанти просунулися на південний схід від Торецька, в районі Залізного, а Сили оборони відбили позиції в районі Нью-Йорка.

Нью-Йорк на карті:

Аналітики зазначили, що загалом росіяни тиснуть на кількох напрямках. Також окупанти просунулися на схід від Покровська в межах Іванівки та на південний схід від Гродівки.

Ситуація на напрямках: зведення Генштабу

На Харківському напрямку зафіксвано 3 боєзіткнення. Сили оборони відбивали штурми противника поблизу Вовчанська та Тихого.

Вовчанськ на карті:

На Куп'янському напрямку зафіксовано 12 зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку – 4 бойових зіткнення. Захисники відбивали штурми окупантів поблизу Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боїв у районах Часового Яру та Богданівки.

Нанапрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку захисники відбили 52 ворожих штурмів в районах населених пунктів: Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка.

Найбільше атак було поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 8 атак ворога. Бої точилися біля селищ Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки.

Нанапрямку окупанти 6 разів наступали у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару.

На Оріхівському напрямку російська армія здійснила 2 штурми позицій наших підрозділів поблизу Новоандріївки.

Нанапрямку ворог зазнав поразки, при цьому 6 разів атакуючи оборонні рубежі захисників. Нанапрямку обстановка без змін. Нанапрямках – не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога.