ЗСУ відбили російську атаку: знищили 14 росіян і понад десяток техніки

16 квітня 2022 , 22:24
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Джерело:

ОТУ "Схід"

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках. Зокрема на Донецькому та Луганському.

Про ситуацію у зоні проведення бойових дій повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Українські воїни щоденно дають гідну відсіч російським фашистам,
– мовиться у повідомленні.

Так, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника склали:

  • особового складу – 16 одиниць;
  • БМП – 2 одиниці;
  • артилерійських систем – 4 одиниці;
  • АТ – 2 одиниці;
  • БПЛА – 3 одиниці.

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Автор: Олег Васьків