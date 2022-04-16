ЗСУ відбили російську атаку: знищили 14 росіян і понад десяток техніки
16 квітня 2022 , 22:24Читать новость на русском
Джерело:ОТУ "Схід"
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках. Зокрема на Донецькому та Луганському.
Про ситуацію у зоні проведення бойових дій повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
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Українські воїни щоденно дають гідну відсіч російським фашистам,
– мовиться у повідомленні.
Так, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника склали:
- особового складу – 16 одиниць;
- БМП – 2 одиниці;
- артилерійських систем – 4 одиниці;
- АТ – 2 одиниці;
- БПЛА – 3 одиниці.
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