Окупанти намагались штурмувати ЗСУ біля Верхньокам'янського, але після втрат втекли у паніці

російські окупанти намагались проводити штурмові дії у районі Верхньокам'янського, але українські воїни відбили атаку. Противник в паніці відступив.

ЗСУ не дали окупантам покращити позиції

Противник намагався покращити тактичне положення. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем. Актуально про ситуацію на фронті станом на 23 липня прозвітував Генеральний штаб Збройних сил України.

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Штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам'янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат,

– наголосили у Генштабі.

Військові повідомляють, що російські вояки відступили в паніці.

Головне про ситуацію на усіх напрямках фронту

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Противник проводить повітряну розвідку прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях безпілотниками.

На Слобожанському напрямку противник усіма наявними засобами намагається стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб тимчасово зайнятої території.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова.

Ситуація на Сході

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного, силами розвідувальної групи, намагався виявити слабкі місця в обороні наших військ. Противника знешкоджено.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Верхньокам'янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагалися створити умови для продовження наступу на Бахмут. Обстрілювали наші війська із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір'я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.

Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами,

– наголосили у командуванні.

Розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ на напрямках Соледара та Покровського. У Генштабі запевнили, що противників виявили та знешкодили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших. Завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку росіяни й надалі намагаються не допустити просування наших військ. Продовжують вести розвідку із безпілотників та влаштовувати обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

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