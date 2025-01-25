Сили оборони ефектно розбили ворожу штурмову групу з бронетехнікою на Донеччині
- Сили оборони України розбили ворожу штурмову групу з бронетехнікою на території Донецької області.
- Бійці 5-го окремого загону "Омега" зупинили наступ росіян, які використовували бронеавтомобілі "Ахмат".
На території Донецької області йдуть важкі бої, ворог постійно намагається дістатись позицій Сил оборони. Там наші захисники розбили ворожу штурмову групу з бронетехнікою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Там показали відео удару по росіянах.
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Як відбили штурмову групу
Зазначається, що бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" зупинили штурмову групу противника на підступах до позицій Сил оборони на території Донецької області.
В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що росіяни наступали кількома одиницями бронетехніки, включно з бронеавтомобілями "Ахмат", які постачаються до російської армії від початку повномасштабної війни.
За словами бійців, піхота противника під прикриттям своєї бронетехніки намагалася просунутися по відкритій місцевості через поле в бік українських позицій. Втім, зупинити ворога вдалося ще на підступі до позицій українців.
Камера розвідувального дрона зафіксувала як наші бійці прицільно знищують окупантів разом з технікою. Добігти до укриття і сховатись вдалося не всім. Як результат, спалена ворожа бронетехніка та ліквідовані окупанти,
– ідеться у повідомленні.
Знищення штурмової групи росіян у Донецькій області: дивіться відео
До слова, нещодавно українські військові знищили російську ДРГ на Торецькому напрямку. Вона намагалася закріпити в тилу Сил Оборони. Російські війська не досягли значних успіхів на флангах Торецька, зокрема в районах Кримського та Озарянівки.