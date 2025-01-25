Сили оборони ефектно розбили ворожу штурмову групу з бронетехнікою на Донеччині

На території Донецької області йдуть важкі бої, ворог постійно намагається дістатись позицій Сил оборони. Там наші захисники розбили ворожу штурмову групу з бронетехнікою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Там показали відео удару по росіянах.

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Як відбили штурмову групу

Зазначається, що бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" зупинили штурмову групу противника на підступах до позицій Сил оборони на території Донецької області.

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що росіяни наступали кількома одиницями бронетехніки, включно з бронеавтомобілями "Ахмат", які постачаються до російської армії від початку повномасштабної війни.

За словами бійців, піхота противника під прикриттям своєї бронетехніки намагалася просунутися по відкритій місцевості через поле в бік українських позицій. Втім, зупинити ворога вдалося ще на підступі до позицій українців.

Камера розвідувального дрона зафіксувала як наші бійці прицільно знищують окупантів разом з технікою. Добігти до укриття і сховатись вдалося не всім. Як результат, спалена ворожа бронетехніка та ліквідовані окупанти,

– ідеться у повідомленні.

Знищення штурмової групи росіян у Донецькій області: дивіться відео

До слова, нещодавно українські військові знищили російську ДРГ на Торецькому напрямку. Вона намагалася закріпити в тилу Сил Оборони. Російські війська не досягли значних успіхів на флангах Торецька, зокрема в районах Кримського та Озарянівки.