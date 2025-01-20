УКР РУС
20 січня 2025, 23:51
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ЗСУ відбили масований штурм росіян на Курщині: знешкоджено майже сотню окупантів

Сергій Попович
Основні тези
  • 47-ма бригада "Магура" та 82-га бригада ЗСУ відбили масований штурм російських окупантів на Курщині, знешкодивши майже сотню ворогів.
  • Втрати російських окупантів оцінюються в десяток одиниць техніки та близько 13 мільйонів доларів.
  • Бійці ЗСУ діяли злагоджено, використовуючи піхоту, артилерію та FPV-дрони, що дозволило успішно зупинити атаку.

47 бригада "Магура" та підрозділ 82 бригади відбили масований штурм окупантів на Курщині. Втрати окупантів – десяток одиниць техніка та десятки людей.

Втрати окупантів у перерахунку на гроші склали близько 13 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 47-му ОМБр.

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Як ЗСУ зупинили штурм окупантів на Курщині

Бійці 47-ї бригади "Маґура" разом із підрозділом 82-ї бригади відбили чергову масштабну атаку російських сил на Курщині.

Як і раніше, противник продовжує діяти за незмінним сценарієм: висуває колони техніки та кидає численні сили, намагаючись витіснити українських захисників.

Усі підрозділи 47-ї бригади "Маґура" діяли злагоджено. Працювали піхотинці та артилерія під коригуванням роти розвідки. Батальйон безпілотних систем ефективно застосовував FPV-дрони, пілоти механізованих батальйонів здійснювали точні удари з повітря.

Завдяки злагодженій роботі вдалося успішно зупинити атаку ворога.

Втрати ворога вражають: знищено 3 танки (вартістю понад 6 мільйонів доларів), 7 БМП (понад 7 мільйонів доларів), а також ціла рота живої сили. 35 російських військових було ліквідовано, ще 62 зазнали поранень.