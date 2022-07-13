ЗСУ відбили штурм окупантів на Харківщині та біля Слов'янська: ворог з втратами відійшов

На Харківському напрямку окупанти кинули основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Однак українські бійці дають гідну відсіч ворогу.

Про це свідчать актуальні дані Генштабу ЗСУ станом на вечір 13 липня.

Важливо ЗСУ відбили 2 ворожі штурми на Слов'янському напрямку: карта бойових дій станом на 13 липня

Де окупанти отримали відсіч

На Харківському напрямку вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм біля Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.

Російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів:

Харків,

Дементіївка,

Руські та Черкаські Тишки,

Слатине,

Прудянка,

Залиман,

Старий Салтів,

Петрівка,

Руська Лозова,

Уди,

Явірське,

Коробочкине та Перемога.

На Слов'янському напрямку противник здійснює вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів:

Тетянівка,

Донецьке,

Райгородок,

Долина,

Дібрівне,

Курулька,

Мазанівка,

Вірнопілля,

Гусарівка,

Чепіль,

Велика Комишуваха,

Краснопілля та інших.

Завдав авіаудару поблизу Мазанівки. Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.

Що відбувається на Харківщині

російські загарбники утримують на Харківському напрямку угруповання військ зі складу західного та східного військових округів. Їхнє основне завдання – оборонятися. Зранку 13 липня Збройні Сили України успішно відбили ворожий штурм у напрямку Довгенького та Долини. Ймовірно, росіяни й далі вестимуть штурм, щоб покращити своє тактичне становище та створити умови для наступу в напрямку Ізюм – Слов'янськ.

ЗСУ нищать склади окупантів: як це вплине на їхні плани

Після отримання HIMARS нашим героям вдається нищити ворожі склади один за одним. Зовсім скоро росіянам доведеться задуматися про економію боєприпасів. Як заявив радник міністра МВС Вадим Денисенко, удари наших воїнів по ворожих складах неабияк змінять ситуацію на фронті.

На окупованих територіях впродовж 2 – 3 тижнів завдяки зброї партнерів вдалося знищити приблизно 2 десятки ворожих складів зі зброєю і припасами. Це практично унеможливить для росіян ведення інтенсивних бойових дій на Півдні та Сході України,

– сказав Денисенко.

Це точно варте вашої уваги – росіяни бідкаються, що ЗСУ не дають їм наступати на Харківщині: дивіться відео