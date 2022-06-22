ЗСУ відбили штурм окупантів у районі Новобахмутівки: ворогу довелось відійти

Українські захисники змогли відбити напад росіян поблизу Новобахмутівки. Бійцям ЗСУ успішно вдалося відкинути ворога з позицій.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, українські захисники змогли відбити штурм російських бойовиків у районі Новобахмутівки, що на Донеччині.

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У Генштабі повідомили, що українці відбили атаку окупантів та змусили їх відійти.