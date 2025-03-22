На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили штурм колони бронетехніки ворога: разюче відео
- ЗСУ на Новопавлівському напрямку відбили атаку колони з 13 одиниць ворожої бронетехніки, використовуючи FPV-дрони та артилерію.
- Ворожий наступ було зупинено, українські захисники утримали позиції та завдали значних втрат ворогу.
- Оперативно-стратегічне управління "Хортиця" зазначає, що вживаються всі заходи для недопущення погіршення тактичного положення.
Українські захисники продовжують захищати позиції на Новопавлівському напрямку у Донецькій області. Днями наші військові там відбили штурм колони ворожої бронетехніки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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Як захисники відбили штурм бронетехніки на Новопавлівському напрямку
Військові розповіли, що днями окупанти колоною бронетехніки у кількості 13 одиниць намагалися прорвати нашу оборону. Однак чергова спроба обернулась невдачею.
Завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена. По росіянах відпрацювали, зокрема, бійці 110 механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Під час відбиття атаки пілоти батальйону безпілотних систем ударами FPV-дронів та щільним вогнем артилерії уразили бронетехніку. Частина колони від подальших атакувальних дій відмовилась і повернулась у вихідний рубіж,
– розповіли в ОСУВ "Хортиці".
Як захисники відбили колону ворожої бронетехніки на Новопавлівському напрямку / Відео 110 механізованої бригади
Залишки ворожої колони наші захисники добивали вогнем артилерії та FPV-дронами. Зрештою ворожий наступ було відбито, втрат наших позицій не допущено.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" зазначили, що українські захисники тримають оборону, завдають загарбникам значних втрат в живій силі та техніці, знищуючи переважальні сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Також наші військові вживають всіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення.