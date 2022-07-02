ЗСУ відбили штурм росіян на кількох напрямках: де ворогу довелося відійти
Джерело:Генштаб ЗСУ
Наші захисники 2 липня відбили одразу кілька штурмів ворога на різних ділянках фронту. Окрім цього, були масовані обстріли на різних напрямках і росіяни завдали два авіаудари.
Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Там доповіли про актуальну ситуацію станом на вечір цієї доби.
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Де росіяни йшли на штурм 2 липня
- Наші воїни відбили спробу ворога просунутися в районі населеного пункту Богородичне неподалік від Слов'янська. Загалом на цьому напрямку ворог переважно веде оборону. Також там обстріляли з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового.
- Також противник намагався вести розвідку боєм біля Берестового на Бахмутському напрямку. Збройні Сили України дали рішучу відсіч, тому ворог із втратами був змушений негайно. Там і в районі Кодеми протягом дня тривали сильні мінометні обстріли позицій наших захисників.
- На Харківщині росіяни почали 2 липня вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка. Це було безуспішно, тому окупантам і там довелося відходити.
- Вдалося в цей день і зупинити наступальні дії ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка. Там українські захисники після цього ще відкинули угруповання росіян на певну відстань.
Де ворог застосував авіацію
Російські війська завдали удару з неба неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Теж там, на Харківщині, була зафіксована спроба вести повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".
Другий авіаудар був завданий неподалік Павлівки на Донеччині. Фіксуються спроби розвідки тими ж "Орлан-10" на Південнобузькому напрямку.
Білоруси вчаться переходити річки
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи армії Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття кордону на ротаційній основі. Вони базуються в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.
Наша розвідка зафіксувала, що там проводять тренування з наведення понтонних переправ. Але ознак формування наступальних угруповань противника поки не було виявлено.
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