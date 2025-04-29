Мінус 38 окупантів, 4 БМП й інша техніка: ЗСУ розгромили штурм ворога на Куп'янському напрямку

Сили оборони відбили штурм російських військ на Куп'янському напрямку. ЗСУ завдали серйозних втрат ворогу як в живій силі, так і в техніці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ відбили штурм росіян на Куп'янському напрямку

ЗСУ не лише відбили штурм ворога, але й знищили його техніку й живу силу.

Днями чергова спроба російських окупаційних військ здійснити наступ на Куп'янському напрямку обернулася значними втратами та повним провалом,

– розповіли в угрупованні військ.

Завдяки спільним зусиллям підрозділів, Силам оборони вдалося зупинити чергову атаку російських військ, а результатом бою стали втрати ворога.

Так, ЗСУ ліквідували 38 окупантів, ще 11 окупантів було поранено.

Окрім того, було знищено і ворожу техніку:

4 бойові машини піхоти;

1 багі;

1 легковий автомобіль;

1 мотоцикл.

Як розповіли військові, після успішного ураження техніки противника, українські бійці застосували касетні боєприпаси для завдання максимальних втрат живій силі противника, яка опинилася на відкритій місцевості без прикриття броні.

Кадри з ураження російських окупантів та техніки показала на відео 43 окрема механізована бригада.

ЗСУ відбили штурм ворога: дивіться відео

"Дії наших захисників демонструють стійкість, професіоналізм та вміння адаптувати тактику і застосовувати різні види озброєння для досягнення результату", – підкреслили в ОСУВ.